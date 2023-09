Nog onduidelijkheid over dodental Libië, 'geen tijd voor waardige begrafenis'

Een kleine week nadat Libië zwaar werd getroffen door overstromingen na storm Daniel, is het nog steeds onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen. De Libische Rode Halve Maan meldde gisteren 11.000 doden en 20.000 vermisten, maar die aantallen werden even later tegengesproken door de Internationale Rode Halve Maan. Duidelijk is wel dat het dodental hoog is. Elke dag spoelen er nog lichamen aan op de stranden, zegt Midden-Oosten-journalist Joost Scheffers in het NOS Radio 1 Journaal. "De lokale autoriteiten in havenstad Derna hebben vooral opgeroepen dat ze behoefte hebben aan lijkzakken, dat geeft wel aan hoe groot de ramp is." Het is ook de vraag of alle doden kunnen worden geborgen; sommige slachtoffers zijn met het kolkende regenwater diep de zee ingespoeld. Nog eens duizenden slachtoffers zijn in massagraven gelegd. "Er is eigenlijk geen tijd om ze op een waardige manier te begraven", zegt Scheffers. Nieuwsuur maakte deze video over de situatie in Libië:

De schade als gevolg van de verwoestende storm in Libië wordt steeds duidelijker. Met name in havenstad Derna is de ravage immens. "We zijn niet opgewassen tegen zo'n ramp." - NOS

VN-hulporganisatie OCHA schat dat ongeveer 884.000 Libiërs zijn getroffen door de ramp en dat een kwart miljoen mensen dringend hulp nodig hebben. OCHA meldt op basis van satellietbeelden dat mogelijk een derde van Derna is verwoest en dat meer dan 2200 gebouwen zijn getroffen. 'Wegen staan letterlijk onder water' De informatie over de humanitaire ramp komt versnipperd binnen; de twee rivaliserende regeringen van Libië houden andere dodentallen aan. Het is bovendien moeilijk om de hulp op de juiste plaats te krijgen. "Heel veel wegen staan onder water, al hebben lokale autoriteiten sommige knooppunten weer vrij gekregen", zegt Scheffers. De internationale hulp is de afgelopen dagen op gang gekomen; uit verschillende landen zijn hulpverleners en hulpgoederen aangekomen. Nederland wil een team van ICT'ers, logistiek experts en landmeetkundigen sturen. Een hulpverlener in Derna bevestigt dat veel slachtoffers de zee zijn ingesleurd en dat het bergen van de lichamen lastig is:

In de Libische stad Derna komen trucks met hulpgoederen aan. De stad is zwaar getroffen door overstromingen na storm Daniel. En er wordt nog overal gezocht naar overlevenden en doden die onder het puin liggen of in zee zijn verdwenen. - NOS