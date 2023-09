Wekdienst 15/9: Moskeeën halen geld op voor Marokko • Staking in auto-industrie VS

Eerst het weer: vrij zonnig met wat sluierwolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuiden. Het weekend verloopt zomers, in het zuidoosten kan het 27 graden worden. Zondag neemt wel de bewolking toe.

Goedemorgen. Meerdere moskeeën in Nederland zamelen vandaag geld in voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Verschillende moskeeën in Nederland zamelen vandaag rond het vrijdaggebed geld in voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Bij de aardbeving kwamen vorige week bijna 3000 mensen om het leven. Het geld gaat naar hulpmiddelen voor het getroffen gebied.

Milieuorganisatie Greenpeace publiceert een rapport over wat de Rabobank zou moeten betalen voor de aangerichte schade in Brazilië tussen 2000 en 2023. Al eerder lag er een rapport over wat de totale klimaat-, natuur-, en gezondheidsschade is van de financiële diensten van de Rabobank in het gebied.

Wat heb je gemist?

In Brazilië zijn drie aanhangers van oud-president Bolsonaro veroordeeld voor het bestormen van overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia. In januari bestormden de aanhangers het Braziliaanse parlement, het presidentieel paleis en het hooggerechtshof. Het hooggerechtshof legde de mannen celstraffen op van 14 tot 17 jaar. Het zijn de eerste drie veroordelingen voor die aanval. De drie mannen werden veroordeeld voor poging tot staatsgreep, gewapende criminele activiteiten en het beschadigen van historische gebouwen. Ze kregen ook een boete opgelegd van omgerekend zo'n 6 miljoen euro wegens vandalisme.

In totaal werden er wegens de bestorming 1500 mensen opgepakt, de meeste van hen zijn vrijgelaten.

Anders nieuws uit de nacht

Staking bij 'Big Three' van de Amerikaanse auto-industrie: 13.000 werknemers van drie autofabrieken leggen het werk neer om een hoger salaris en betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. De staking is vooralsnog beperkt van omvang.

Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in de Russische stad Komsomolsk aan de Amour. Hij brengt daar een bezoek aan een fabriek waar straaljagers worden gemaakt.

En dan nog even dit:

Gisteren presenteerde Gerrit Hiemstra voor de allerlaatste keer het weer in het NOS Journaal. Voor de gelegenheid maakte de NOS een compilatie van bijzondere moment in de bijna 25 jaar dat Hiemstra weerman was voor de NOS.

Van een gedicht om het NOS Journaal tot de vragen die hij nooit meer wil horen, het komt allemaal voorbij: