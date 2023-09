Tropische slijtageslag voor coureurs in Singapore, waar water verandert in thee

Iedere Formule 1-coureur heeft zo zijn redenen om van de race in Singapore te houden. George Russell beleefde plezier aan een potje padel op woensdagavond, Lance Stroll geniet van het uitslapen en Pierre Gasly kijkt altijd uit naar de "twisty" baan. Tot zover het enthousiasme. Zondagavond is er niemand op de startgrid te vinden die uitkijkt naar wat hij de daaropvolgende twee uur gaat meemaken. Het is draaien, keren, afremmen, snelheid maken en weer insturen voor de volgende bocht op het stratencircuit aan Marina Bay. Het lijkt vergelijkbaar met Monaco, maar aan de Côte d'Azur zijn de omstandigheden doorgaans vriendelijker dan in Singapore.

Foto: 574bdd1a-15be-3533-b5a3-1b2e5fd983b9 - AFP

Geen F1-circuit ligt dichter bij de evenaar. Hitte en luchtvochtigheid zijn bepalend tijdens de tropische grand prix. 'Voor deze race blijf je trainen' AlphaTauri-coureur Liam Lawson, nog altijd de vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo, rijdt dit weekeinde voor het eerst in de straten van Singapore. "Ik hoop maar dat hij goed getraind heeft", zegt Pierre Gasly (Alpine), waarop Lawson ontspannen antwoordt. "Ja, hoor." Gasly is niet de enige die zorgen heeft. "Tijdens de zwaarste trainingen, op de moeilijkste dagen in de gym, blijf je doorgaan vanwege deze race", stelt Kevin Magnussen. "Singapore is een van de, nee, misschien wel dé zwaarste race op de kalender. Door de vochtigheid, omdat je blijft draaien, je hebt nooit even rust. En de race zit vaak wel tegen de twee uur aan."

Foto: 0e7fdb78-495a-3767-a23f-efb83a8451d2 - NOS

De race in Singapore, slechts half zo groot als de provincie Utrecht, stond voor het eerst op de F1-kalender in 2008 en is uitgegroeid tot een moderne klassieker. Vijftien jaar geleden was het de eerste race bij kunstlicht. De plaatjes die het oplevert zijn ongeëvenaard, ook nu op andere circuits in de schemering of na zonsondergang wordt geracet. Absurd, maar fotogeniek De baai van de stadstaat is hier en daar net een Mario Kart-wereld. Steek bijvoorbeeld de brug bij de laatste bocht voor start/finish over en het lijkt alsof fantasie werkelijkheid is geworden. Bijvoorbeeld de bloeiende bloem aan het water of het ArtScience Museum. Of Supertree Grove, vijftig meter hoge verticale tuinen, enorme bomen zijn het eigenlijk, in allerlei kleuren verlicht.

Het winkelcentrum even verderop is als een overdekt Venetië, waar je tussen de winkels heen en weer kunt varen. Met aan de overkant van de straat het Marina Bay Sands, een hotel van drie wolkenkrabbers met een schip erbovenop. Je verzint het niet, maar het staat er. Even fotogeniek als absurd. 'Het zweet blijft in je pak' Tegen die achtergrond, naast een reuzenrad dat zijn naam eer aan doet en de wolkenkrabbers haast doet verbleken, wacht de coureurs dus de grootste uitdaging van het seizoen. "Goed blijven drinken", geeft Max Verstappen zijn collega's mee. "Het is fijn dat je gewicht verliest, maar het is oncomfortabel. Je blijft zweten, het kan nergens heen en blijft in je pak."

Foto: 78cc5deb-601b-32e4-a564-26ac41ab4cef - Red Bull Content Pool

Verstappen legt uit dat hij aan het begin de race in zijn waterzak een liter water bij zich heeft. "Het wordt hier heel snel warm waardoor het op een gegeven moment een soort thee wordt en ik vind thee en koffie niet lekker. Warme drank gaat er niet zo lekker in. Ik drink het dus niet eens helemaal op." Drinken of niet drinken Één voor één geven de coureurs een kijkje in hun drankgebruik. Magnussen drinkt de 'thee' ook niet op, Carlos Sainz doet het met tegenzin, "want het smaakt totaal niet goed", en Lance Stroll kan simpelweg niet zonder, "Aan het einde van de race krijg ik serieus dorst".

Aanpassing circuit maakt race 'makkelijker' Het circuit in Singapore telt dit jaar geen 23, maar slechts 19 bochten. Door bouwwerkzaamheden in de stad heeft de baan in het laatste gedeelte in plaats van vier haakse bochten een wat langer recht stuk. "Minder remmen, minder sturen", vat Verstappen de gevolgen van de aanpassing kort samen. "Het is wat relaxter." George Russell: "Voor de kwalificatie is het minder leuk, maar ik denk dat het de race spannender maakt. Hopelijk komt er een inhaalmogelijkheid bij." Of er op de plek een DRS-zone komt, wat inhalen eenvoudiger maakt, wordt na de vrije trainingen van vrijdag besproken. Russell: "Het nieuwe rechte stuk maakt de wedstrijd fysiek iets makkelijker, qua lengte is dit toch al de zwaarste race van het seizoen. Het scheelt zo'n negen seconde per ronde."