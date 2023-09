Staking begonnen bij 'Big Three' van de Amerikaanse auto-industrie

In de VS leggen zo'n 13.000 werknemers van drie autofabrieken het werk neer om een hoger salaris en betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Vakbondsleider Shawn Fain van United Auto Workers (UAW) maakte dat bekend, kort voor het aflopen van de bestaande arbeidsovereenkomsten.

De UAW vertegenwoordigt bijna 150.000 werknemers in de auto-industrie, dus de staking is vooralsnog van beperkte omvang. De vakbond dreigt met meer stakingen als de autobedrijven niet verder over de brug komen. De bond eist onder meer een loonsverhoging van 36 procent verdeeld over vier jaar.

Volgens vakbondsleider Fain is het voor het eerst in de 88-jarige geschiedenis van de vakbond dat werknemers gelijktijdig staken bij de 'Big Three'. Hij doelt daarmee op Ford, General Motors (GM) en Stellantis (het moederbedrijf van Chrysler), de grootste spelers in de Amerikaanse auto-industrie.