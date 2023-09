Hoge celstraffen voor Bolsonaro-aanhangers die overheidsgebouwen bestormden

In Brazilië zijn drie aanhangers van oud-president Bolsonaro veroordeeld voor het bestormen van overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia. Het hooggerechtshof legde de mannen celstraffen op van 14 tot 17 jaar. Het zijn de eerste drie veroordelingen voor de massale aanval op het Braziliaanse parlement, het presidentieel paleis en het hooggerechtshof in januari van dit jaar.

De drie mannen werden veroordeeld voor misdrijven als poging tot staatsgreep, gewapende criminele activiteiten en het beschadigen van historische gebouwen. Ze kregen ook een boete opgelegd van omgerekend zo'n 6 miljoen euro wegens vandalisme. Aan dat bedrag moeten alle beklaagden die nog schuldig worden bevonden eveneens meebetalen.

1500 arrestaties

Begin dit jaar, een week nadat de linkse president Lula de macht had overgenomen van de rechtse Bolsonaro, bestormden aanhangers van de oud-president de overheidsgebouwen in het machtscentrum van de hoofdstad. Ze wierpen veiligheidsbarricades omver, klommen op daken, gooiden ruiten in en drongen alle drie de gebouwen binnen.

In totaal arresteerde de politie 1500 mensen. De meeste van hen zijn inmiddels weer vrij. De politie verrichtte maanden na dato nog arrestaties en huiszoekingen. Onder de arrestanten bevonden zich een kolonel van de luchtmacht en regionale en lokale politici van de partij van oud-president Bolsonaro.

Verkiezingsfraude

Met hun bestorming wilden de Bolsonaro-aanhangers protesteren tegen de verkiezingsuitslag en een coup afdwingen. Ze waren ervan overtuigd dat Lula mede dankzij verkiezingsfraude zijn overwinning, de niptste uit de moderne Braziliaanse geschiedenis, zou hebben behaald. De bestorming riep herinneringen op aan de bestorming van het Capitoolgebouw in de VS, twee jaar eerder.

In de rechtbank in Brasilia stelden de beklaagden onschuldig te zijn. Een van de advocaten zei dat er geen sprake was geweest van een poging tot een staatsgreep, hoewel zijn cliënt op bewakingsbeelden is vastgelegd met een bedrukt shirt waarmee hij opriep tot een militaire coup. Volgens de advocaat is er sprake van een "politieke veroordeling".

In deze video legt NOS op 3 uit hoe Brazilië zo verdeeld is geraakt en wat er in aanloop naar de bestorming gebeurde: