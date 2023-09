Kim bezoekt straaljagerfabriek in Russische stad Komsomolsk

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is aangekomen in de Oost-Russische stad Komsomolsk aan de Amour. Hij brengt daar een bezoek aan een fabriek waar straaljagers worden gemaakt. Kim bezocht woensdag al een Russische raketbasis en gaat ook nog de Russische marinevloot bekijken in Vladivostok, meldt het Kremlin.

Kim brengt sinds dinsdag een meerdaags bezoek aan Rusland. Hij stak begin deze week met een zwaar gepantserde trein de grens over en werd woensdag door de Russische president Poetin ontvangen bij het ruimtevaartcentrum van Vostosjny, in het zuidoosten van Rusland. Nadat ze samen de lanceerbasis hadden bekeken voerden ze achter de schermen gesprekken.

Poetin vertelde na afloop van de ontmoeting aan Russische staatsmedia dat Kim door zou reizen naar Komsomolsk om een vliegtuigfabriek te bezoeken. Dat bezoek zou kunnen duiden op wat Kim van Rusland terugverlangt voor steun in de oorlog die Rusland voert in Oekraïne.

Internationale zorgen

Zuid-Korea waarschuwt dat het bezoek van Kim ertoe kan leiden dat Noord-Korea allerlei geavanceerde wapentechnologie van Rusland krijgt, in ruil voor munitie die Rusland kan gebruiken in Oekraïne. Als Noord-Korea militaire spionagesatellieten in handen krijgen, vergroot dat de dreiging van Kims nucleaire programma, benadrukt Seoul.

"Elke wetenschappelijke en technologische samenwerking die bijdraagt aan de ontwikkeling van kernwapens en raketten, inclusief satellietsystemen die gebruik maken van ballistische rakettechnologieën, druist in tegen de resoluties van de VN-Veiligheidsraad", zei Lim Soo-suk, woordvoerder van het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren.

Als Noord-Korea overgaat tot wapenleveranties aan Rusland, dan zal de VS daar "op passende wijze mee omgaan", zei woordvoerder John Kirby van de Nationale Veiligheidsraad van de VS. "Geen enkel land ter wereld, niemand, zou de heer Poetin moeten helpen onschuldige Oekraïners te vermoorden."

Tegenbezoek

Kim Jong-un heeft president Poetin uitgenodigd voor een tegenbezoek aan Noord-Korea. Het Kremlin zegt dat Poetin de uitnodiging heeft aanvaard. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken zal volgende maand al naar Pyongyang afreizen. Poetin bezocht Noord-Korea eerder in 2000, toen hij in Pyongyang een ontmoeting had met Kims vader, wijlen Kim Jong-il.