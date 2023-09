Geweld in Palestijns vluchtelingenkamp Libanon houdt aan, negen doden

Bij gevechten in het Palestijnse vluchtelingenkamp Ain Al-Hilweh in het zuiden van Libanon zijn deze week negen doden gevallen, meldt nieuwszender Al Jazeera.

In het kamp aan de rand van de stad Sidon woedt sinds eind juli een gewapend conflict tussen de seculiere Fatah-beweging en islamitische strijdgroepen. In totaal zijn er sinds het begin van de gevechten 29 doden gevallen en meer dan 200 gewonden. Tientallen gezinnen zijn op de vlucht geslagen.

Het geweld verhevigde toen een hoge militair van Fatah werd geliquideerd door een groep gewapende mannen. Sindsdien hebben de strijdende partijen meerdere keren een bestand geschonden.

100.000 inwoners

Ain Al-Hilweh heeft naar schatting 100.000 inwoners en is het grootste Palestijnse vluchtelingenkamp in Libanon. Volgens afspraken hebben de Palestijnen in Libanon de volledige zeggenschap over de kampen waarin zij wonen. Het Libanese leger of de politie gaan er niet binnen. De Fatah-beweging heeft officieel de controle over Ain Al-Hilweh.