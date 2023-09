Forum: uit de EU, alle ruimte voor de auto en verbod op 'transgenderpropaganda'

Forum voor Democratie kiest in het verkiezingsprogramma voluit voor de automobilist. Lagere accijnzen, geen bijtelling meer voor leaserijders, 130 kilometer per uur of harder rijden en geen trajectcontroles meer. Wie een auto koopt, betaalt geen aanschafbelasting (bpm) en hoeveel auto's je ook hebt: je betaalt maar één keer wegenbelasting.

De plannen van de partij zijn vertaald in "Twaalf regels voor Nederland", die partijleider Thierry Baudet heeft gepresenteerd. Hij sprak van een bijzonder, emotioneel moment. "We gaan een nieuwe fase in, waarbij we hopelijk nieuwe groei kunnen boeken, nieuwe kiezersgroepen kunnen aanspreken."

"We gaan stoppen met al die dingen die ons zoveel geld kosten, en dat gaan we investeren in Nederland", zei hij in een toelichting. Baudet wordt zelf weer lijsttrekker, bovenaan de lijst staan vooral zittende Kamerleden.

Luchthaven in de Noordzee

Duurzaamheid en klimaatbeleid vindt Forum geldverspilling. De gesloten kolencentrales gaan weer open en de gaswinning in Groningen wordt ook hervat. De milieuzones in de grote steden verdwijnen: ook oude vervuilende dieselauto's zijn weer overal welkom. Schiphol krijgt alle ruimte, en ondertussen moet er een nieuwe luchthaven in de Noordzee gebouwd worden, staat in het programma.

Als het aan Forum ligt, komt er een verbod op wat de partij noemt "transgender-propaganda" op scholen en in jeugdprogramma's op tv. En schoolboeken worden gecontroleerd op "politieke sturing" en zo nodig aangepast.

Het programma bevat ook een aantal bekende Forum-standpunten, zoals een vertrek uit de EU en de euro en de invoering van bindende referenda naar Zwitsers voorbeeld.

Nooit meer een lockdown

In het begin van de coronaperiode, toen nog onbekend was hoe gevaarlijk het virus precies was, pleitte Baudet nog voor een zware lockdown. Later keerde hij zich tegen lockdowns. In het verkiezingsprogramma kondigt hij nu een wet aan, die het de overheid verbiedt om ooit nog zo'n "mensonterende" maatregel te nemen.

Verder moet ons land als mediator gaan optreden om een staakt-het-vuren te bereiken in Oekraïne. Er moeten vredesonderhandelingen komen tussen Rusland en Oekraïne, maar Forum noemt daar nadrukkelijk ook de NAVO bij. De partij ziet die organisatie als een van de strijdende partijen in het conflict en volgt daarmee het standpunt van de Russische president Poetin.