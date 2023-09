Kuss wil nog niet te vroeg juichen na Vuelta-verbond: 'Zaterdag lang en zwaar'

Voor de etappe naar Puerto de La Cruz de Linares werd er bij Jumbo-Visma gekozen voor een verdedigende strategie, waar het in eerdere etappes nog leek alsof de drie renners het onderling gingen uitvechten wie de sterkste was en de leiding ging pakken.

Kuss breidde zijn voorsprong in het algemeen klassement op de knechtende Vingegaard, de winnaar van de Tour de France, zelfs uit van acht naar zeventien seconden. Roglic, winnaar van de Vuelta in 2019, 2020 en 2021, bleef op 1.08 minuut staan.

"We hebben als team deze keuze gemaakt", verwees Vuelta-leider Sepp Kuss naar het verbond met zijn ploeggenoten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic in de laatste zware bergrit van de 78ste editie van de Ronde van Spanje. De twee hadden met een aanval Kuss van de troon kunnen stoten, maar die kwam er niet.

"Dat hebben we binnen het team besloten, met ons drieën. We kozen onze tactiek ook in de bergetappe van gisteren naar de Angliru en nu ook weer. Die tactiek verandert altijd. Het gaat ook weleens mis, maar dat is menselijk", aldus Kuss.

De Amerikaan was na de bergrit lovend over zijn ploeggenoten. "In de laatste ronde naar deze klim deed Jan Tratnik heel goed werk. En daarna reed Jonas een geweldig tempo vanaf de voet. Ik was even bang, want hij is zo sterk, maar hij reed super voor me."

Vingegaard bepaalde in de groep van de klassementsrenners een groot deel van de slotklim dus het tempo. "Je kon zien dat we de leidende positie van Sepp verdedigden", zei de Deense Tourwinnaar. "Het is mooi om hem te kunnen terugbetalen. Hij heeft zoveel gedaan voor Primoz en mij. Ik wil hem graag terugbetalen, ook zaterdag."