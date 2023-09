Waakhond doet nader onderzoek naar overname Youfone door KPN

KPN mag prijsvechter Youfone voorlopig nog niet overnemen. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil eerst onderzoek doen naar de geplande overname van de telecomprovider. Voor de ACM is nu niet duidelijk of KPN de markt met goedkope belabonnementen te veel naar zich toe trekt als het Youfone inlijft.

Youfone is actief in een segment waarin goedkope en simpele mobiele bel- en internetdiensten worden aangeboden. Deze dienstverlening wordt no frills genoemd, wat zoiets als 'zonder fratsen' betekent.

Omdat KPN in dit segment al met Simyo opereert, bestaat de kans dat het met Youfone op dit gebied te groot wordt. "En daarmee de concurrentie vermindert", stelt een woordvoerder van de ACM. "Terwijl concurrentie juist goed is voor de prijs, kwaliteit en innovatie."

In juni maakte KPN bekend dat met Youfone overeenstemming was bereikt voor een overname. Het grote telecombedrijf had 200 miljoen euro over voor de snel groeiende concurrent, die toen al meer dan 540.000 klanten had. De deal was extra interessant omdat Youfone gebruik maakt van het netwerk van KPN om beldiensten aan te bieden.

Te machtig

De ACM zegt jaarlijks honderden fusie- en overnamemeldingen te beoordelen, waarvan slechts een aantal om nader onderzoek vragen. In maart kregen Talpa en RTL Nederland na extra onderzoek te horen dat de waakhond een voorgenomen fusie verbood, omdat zij samen te machtig zouden worden.

Een maand later kreeg Roompot wel toestemming om Landal GreenParks over te nemen, maar pas als er dertig vakantieparken aan concurrent Dormio Group zouden worden verkocht.