Hunter Biden aangeklaagd wegens overtreden wapenwet

Een speciaal aanklager in de Verenigde Staten heeft een aanklacht ingediend tegen Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president Joe Biden. Het gaat om drie strafbare feiten die bij de rechtbank in Delaware zijn ingediend, en die verband houden met het afleggen van valse verklaringen over de aankoop van een vuurwapen en het illegaal bezitten van dat vuurwapen als drugsverslaafde. De jongere Biden wordt ervan beschuldigd dat hij heeft gelogen over zijn gebruik van verdovende middelen, toen hij in oktober 2018 een pistool kocht. In juni leek Biden junior nog tot een schikking te komen met justitie, maar die deal ketste op het laatste moment af. Hij wilde schuld bekennen in een zaak over belastingontduiking, voor het bezit van een vuurwapen als drugsgebruiker zou hij dan niet worden vervolgd. Daarmee zou hij een gevangenisstraf ontlopen. Maar een rechter die de schikking moest goedkeuren zette er een streep door omdat de voorwaarden niet helder zouden zijn. De aanklacht van vandaag komt ook niet als een verrassing: de speciaal aanklager had deze maand al aangekondigd dat die er zou komen. Bekijk hier een video van Nieuwsuur over de Bidens:

Justitie in Amerika zet een speciaal aanklager in tegen Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president. Hij wordt al jaren van van alles beschuldigd. Hoe hard zijn die beschuldigen? En in hoeverre raken ze de verkiezingscampagne van Joe Biden? - NOS

De verwachting is dat Hunter Biden ook nog wordt aangeklaagd voor belastingontduiking. Hunter erkende eerder geen belasting te hebben betaald over zijn verdiensten bij een energiebedrijf in Oekraine. Deze zaak tegen zijn zoon kan indirect ook Joe Biden raken. Sinds de Republikeinen de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden zijn er meerdere onderzoeken geopend naar de financiële handel en wandel van de Bidens. Republikeinen willen aantonen dat Joe Biden zich direct bemoeide met de zakelijke activiteiten van zijn zoon en zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie.