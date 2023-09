Zo nam weerman Gerrit Hiemstra afscheid van de kijker

Gerrit Hiemstra heeft vanavond in het NOS Achtuurjournaal voor het laatst zijn opwachting gemaakt.

In het NOS Journaal van 20.00 uur was NOS-weerman Gerrit Hiemstra donderdagavond voor het laatst te zien. Hiemstra werkte sinds 1998 bij de NOS. - NOS

De 62-jarige Hiemstra begon in december 1998 bij de NOS, eerst als invaller en later als vaste kracht op freelancebasis. Sindsdien bracht hij gemiddeld twee dagen per week de weersverwachting op radio en televisie en leverde hij geregeld bijdrages voor NOS.nl en de NOS-app.

Hij wil zich nu met een nieuw bedrijf gaan richten op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. "Tot nu toe heb ik vooral veel verteld en gesproken over klimaatverandering, maar nu wil ik er ook echt iets aan gaan doen", zei hij daarover.

Storm Gerrit

Eind vorige maand werd bekendgemaakt dat er als eerbetoon een storm vernoemd gaat worden naar Hiemstra. De namen worden in Europees verband aan stormen toegekend op alfabetische volgorde. "Als de G aan de beurt is, dan wordt het storm Gerrit, vanwege het naderende vertrek. Een cadeautje van ons en van het KNMI", zei presentator van het NOS Achtuurjournaal Rob Trip bij de bekendmaking.

In deze video zie je Gerrit Hiemstra door de jaren heen én zijn er afscheidswoorden van kijkers en collega's: