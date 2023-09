Déjà vu Overmars: Antwerp vergeet speler in te schrijven voor Champions League

Royal Antwerp is vergeten om verdediger Sam Vines in te schrijven voor de Champions League. Een hard gelag voor technisch directeur Marc Overmars, onder wiens leiding bij Ajax precies hetzelfde gebeurde.

In de winter van 2021 liet Ajax het na om 'een vinkje' te zetten bij de naam Sébastien Haller. De net aangekochte spits miste daardoor de knock-outfase van de Europa League. Vanuit huis moest Haller toekijken hoe Ajax in de kwartfinales werd verslagen door AS Roma.

Overmars kondigde toen aan dat hij zich bij Ajax meer met het inschrijfproces zou gaan bemoeien. "Ik was geen controlepunt, maar ik denk dat ik wel een nieuw controlepunt word. In de negen jaar dat ik hier zit, is het niet eerder gebeurd", zei hij toen.

Van Bommel baalt

Bij Antwerp herhaalt de geschiedenis zich voor Overmars dus. Basisspeler Vines werd niet ingeschreven, terwijl er met Björn Engels en Dorian Dessoleil twee spelers op de lijst staan die al tijden niet in actie kwamen.