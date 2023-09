Libische Rode Halve Maan: ruim 11.000 doden vastgesteld bij ramp

Het dodental bij de ramp in Libië is opgelopen tot ruim 11.000, meldt de Libische Rode Halve Maan. Volgens de zusterorganisatie van het Rode Kruis is het aantal vermisten nu 20.000.

"De situatie is catastrofaal", citeert de BBC de perschef van de hulporganisatie. De verwachting is nog altijd dat het aantal slachtoffers van de overstromingen fors zal oplopen.

Zeker 2000 lichamen van slachtoffers zijn met het kolkende regenwater in de Middellandse Zee gespoeld, schrijft nieuwszender Al Arabiya. Het is maar de vraag of alle slachtoffers kunnen worden geborgen.

Het Rode Kruis in Libië waarschuwt dat er ook explosieven verspreid liggen over het gebied dat is overstroomd. Deze restanten van de jarenlange burgeroorlog zouden met het water mee zijn gespoeld.

Versnipperde informatie

De informatie over de humanitaire ramp komt versnipperd binnen. Zo houden de twee rivaliserende regeringen van Libië andere dodentallen aan. De Oost-Libische regering, in wiens gebied de ramp is gebeurd, spreekt van minstens 5500 doden. De autoriteiten van de internationaal erkende regering in Tripoli melden 7000 doden.

De burgemeester van de zwaar getroffen kuststad Derna vreest dat er mogelijk 20.000 doden zijn. Vele duizenden lichamen van slachtoffers zijn al begraven in massagraven.

Zo'n 884.000 Libiërs zijn getroffen door de ramp, schat VN-hulporganisatie OCHA. Ongeveer een kwart miljoen mensen heeft volgens de organisatie dringend hulp nodig. OCHA meldt op basis van satellietbeelden dat mogelijk een derde van Derna is verwoest en dat meer dan 2200 gebouwen zijn getroffen.

Hulp komt op gang

Vanuit de internationale gemeenschap komen hulpgoederen Libië binnen. Vanwege de schaal van de verwoesting is Derna moeilijk bereikbaar, maar de afgelopen 48 uur zijn er hulpverleners en hulpgoederen aangekomen, meldt persbureau Reuters.

Ook EU-landen hebben Libië hulp geboden. Nederland wil een team van ict'ers, logistiek experts en landmeetkundigen sturen. Zodra dit aanbod wordt geaccepteerd door Libië kan de ploeg vertrekken. Italië heeft aangeboden een duikploeg te sturen en de Fransen een aantal zorgverleners.