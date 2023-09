NASA stelt directeur aan voor onderzoek ufo's

NASA heeft een nieuw hoofd ufo-onderzoek aangesteld. Dat heeft de ruimtevaartorganisatie bekendgemaakt nadat deskundigen in een rapport hadden gepleit om meer ufo's op te sporen en er meer informatie over te verzamelen.

De nieuwe directeur van het ufo-onderzoek zal zich bezighouden met data-analyse om zo een database op te zetten voor de evaluatie van toekomstige ufo's, meldde NASA. De directeur komt uit het bestaande ufo-team, maar NASA houdt de naam verborgen vanwege bedreigingen die zijn geuit aan het adres van het team.

Hoewel de deskundigen benadrukten dat er "geen reden is om te concluderen" dat de onderzochte waarnemingen van objecten van buitenaardse oorsprong zijn, zeiden ze wel dat mysterieuze vliegende objecten een "vanzelfsprekende" bedreiging vormen voor het Amerikaanse luchtruim.

NASA-chef Bill Nelson ging in een persconferentie zelf ook in op hoe hij denkt over het bestaan van ufo's (unidentified flying objects) of uap's (unidentified anomalous phenomena): "Als je mij vraagt of ik geloof dat er leven is in een universum dat zo groot is dat het moeilijk is om te begrijpen hoe groot het is, dan is mijn persoonlijke antwoord: 'Ja'", zei hij.

De Amerikaanse regering heeft zich jaren op de vlakte gehouden over dit onderwerp. Daar kwam in 2021 verandering in toen Het Pentagon met een rapport over onverklaarbare vliegende objecten kwam. Hieruit bleek dat slechts een van de 144 meldingen door legerpiloten verklaarbaar bleek. Van de rest is onduidelijk wat er precies door de lucht vliegt.

Een jaar daarna kondigde NASA een eigen onderzoek aan. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie erkende destijds dat het een beladen onderwerp is, door de associatie met buitenaards leven, maar verklaarde niet bang te zijn dat het onderzoek de eigen reputatie zal schaden.