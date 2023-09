Man op gestolen motor verdacht van mishandelen agent in Lijnden

Een politieagent is gisteren in de buurt van Amsterdam mishandeld door een motorrijder. De 36-jarige verdachte trapte de agent en deed een greep naar diens dienstwapen, zo meldt de politie. De man is opgepakt en zit vast op verdenking van diefstal en mishandeling van de agent.

De verdachte reed rond 19.00 uur op de Hoofdweg in Lijnden. Hij vroeg de motoragent waar hij sigaretten kon kopen. Toen de agent het kenteken controleerde en zag dat de motor gestolen was, scheurde de man weg. Na een achtervolging met hoge snelheden kwam het tot een worsteling tussen de twee.

Na een zoekactie werd de verdachte aangehouden door agenten die een stroomstootwapen gebruikten. De motor bleek gestolen in Santpoort-Noord en de verdachte heeft geen rijbewijs.