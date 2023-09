Klanten BCC verbaasd voor dichte deur: 'Nu zit ik met die waardebon'

Na Big Bazar vecht er nu nog een grote winkelketen voor zijn voortbestaan. Maar waar de Big Bazar-winkels in een faillissementsprocedure nog open zijn, daar hield ongeveer driekwart van de filialen van elektronicaketen BCC vandaag de deuren dicht. Dit gebeurde nadat moederbedrijf Mirage uitstel van betaling had aangevraagd. Klanten tasten in het duister of ze nog terecht kunnen om bijvoorbeeld een bestelling of gerepareerde aankoop op te halen.

Zo keken veel mensen niet alleen nieuwsgierig, maar ook teleurgesteld door de ramen van de gesloten BCC aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Een klant die een tegoedbon wilde verzilveren weet niet of ze hier nog wat aan heeft. "Ik had in deze winkel een energiecontract afgesloten. Daar kreeg je waardebon van 75 euro voor, en die wou ik vandaag opmaken", vertelt ze. "Nu zit ik met die bon."

Een andere bezoeker snapt eveneens weinig van de dichte deur. Zij kwam speciaal voor de aankoop van een stofzuiger die ze online had bekeken. "Ik had deze week nog gebeld. En toen zeiden ze nog: 'Kom maar langs'."

Bedreigende situaties

Door de onduidelijke situatie met wel of niet geopende zaken weten klanten niet waar zij aan toe zijn. Bijvoorbeeld als ze bij de vandaag nog geopende webshop een aankoop hebben gedaan, die ze eigenlijk in een BCC-filiaal moeten afhalen. De site belooft bijvoorbeeld nog steeds dat een online aankoop al na een uur kan worden opgehaald in een winkel.

BCC-directeur Caspar Klinkhamer laat aan de NOS weten dat vandaag "ongeveer driekwart" van de 56 filialen niet open zijn gegaan. "Dit heeft te maken met het feit dat in bepaalde winkels onvriendelijke, soms bedreigende situaties zijn ontstaan die onacceptabel zijn", bevestigt hij verhalen van personeelsleden.

Diverse medewerkers vertellen de NOS dat zij bang zijn voor agressie van klanten, zoals recent gebeurde bij vestigingen van het failliet gegane elektrischefietsenmerk VanMoof.

Ook partnerbedrijven roeren zich: zo blokkeerden medewerkers van transport- en vervoersbedrijven vanmiddag enige tijd het distributiecentrum van de keten in Almere, meldt Omroep Flevoland. Zij zijn naar eigen zeggen maandenlang niet betaald en vrezen dat ze naar hun geld kunnen fluiten als de keten failliet gaat.

Beveiligers

De bezorgde BCC-medewerkers hebben de directie in een videogesprek te verstaan gegeven dat ze zonder een beveiliger de deuren niet te willen heropenen. Aan die eis komt BCC tegemoet. "Wij hebben in overleg met de bewindvoerders besloten beveiliging in de winkels te organiseren", reageert Klinkhamer.

Toch betekent dit niet dat klanten weer overal terechtkunnen. Volgens Klinkhamer kan de beveiliging "niet per direct" geregeld worden. "Vanaf morgen zal dat geleidelijk georganiseerd worden en maandag in alle winkels daar waar dat nodig is."

Veel personeel, weinig klanten

In de Bilderdijkstraat schetsen omwonenden een gemengd beeld van 'hun' BCC. Zo leest een bovenbuurvrouw verbouwereerd het briefje op de deur waarop staat dat de zaak tot nader order is gesloten.

Zij dacht juist dat het een "goedlopende" winkel was. "Maar dat is kennelijk niet waar", stamelt ze. "Ik heb hier ook wel eens wat gekocht. En je wordt er goed behandeld. Ik zou niet weten waarom dit failliet zou gaan."

Een andere buurtgenoot is weer minder verbaasd. "Ik kwam hier vaak. Voor een tv, een ijskast. Maar ja, ik vond het wel stiller worden. Heel veel personeel, weinig klanten."