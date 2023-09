Charmeoffensief Wopke Hoekstra in aanloop naar 'klimaatexamen'

Over tweeënhalve week is het zover: op 2 oktober moet Wopke Hoekstra zich om 18.30 uur melden voor zijn hoorzitting bij een commissie van het Europees Parlement in Straatsburg. Hij moet daar een grote meerderheid ervan overtuigen dat hij geschikt is als Eurocommissaris klimaat. Makkelijk zal zijn klimaatexamen niet worden, waarschuwen Europarlementariërs van alle partijen.

In voorbereiding op de hoorzitting loopt Hoekstra zich deze week in Straatsburg de benen uit het lijf. Hij moet veel tegenstanders overtuigen en dus gaat hij van de ene naar de andere afspraak, zorgvuldig afgeschermd van de pers. In de wandelgangen gebruiken Europarlementariërs woorden als "spoedcursus klimaat" en "Europese stage" voor Hoekstra's charmeoffensief.

Hoekstra is hard aan het studeren op het klimaatdossier, bevestigen mensen in zijn team. Dat is nodig, want vóór zijn voordracht, die voor bijna iedereen als een grote verrassing kwam, hield hij zich niet bezig met klimaatvraagstukken. Veel hangt af van hoe hij presteert tijdens de hoorzitting, maar hij zal niet alleen beoordeeld worden op zijn inhoudelijke kennis.

Europese verkiezingen

In juni volgend jaar zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement, en dus is Hoekstra's hoorzitting ook een manier voor politieke partijen om zich te profileren. Dat maakt zijn positie nog lastiger.

Om Eurocommissaris klimaat te worden heeft Hoekstra de steun van een twee derde meerderheid nodig, een flinke horde. De christendemocraten, de grootste partij in het Europees Parlement, steunen de kandidatuur van de CDA'er uiteraard. De sociaaldemocraten, de tweede partij in het EP, lieten al weten Hoekstra de klimaaterfenis van "hun" commissaris Timmermans niet toe te vertrouwen.

Mohammed Chahim, Europarlementariër voor de PvdA, is nog niet enthousiast. "Ik verwacht vooral problemen rond Hoekstra's geloofwaardigheid. Er zijn natuurlijk veel uitspraken die hem achtervolgen uit het verleden, waaruit blijkt dat hij klimaat- en natuurbeleid niet hoog op zijn prioriteitenlijst heeft staan. De vraag is hoe hij daar op een geloofwaardige manier afstand van kan nemen."

De liberalen, de derde partij, zijn verdeeld. Mogelijk zullen zij zich onthouden van de stemming. Maar zelfs als de sociaaldemocraten overstag gaan en Hoekstra de steun van de drie grootste fracties in het Europees Parlement krijgt, is hij er nog niet. Voor de benodigde meerderheid heeft hij twee opties, over links of over rechts. Hoekstra moet of de Groenen overtuigen of de rechts-conservatieve partij, waarin voor Nederland onder andere parlementariërs van (voorheen) JA21 en de SGP zitten.

Hoekstra moet een twee derde meerderheid krijgen in de hoorzitting en vervolgens een 'gewone' meerderheid in het Europees Parlement. Dit is de huidige zetelverdeling in het EP: