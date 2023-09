12-jarige jongen overleden na aanrijding met bus op Goeree-Overflakkee

Een 12-jarige jongen is vanmiddag overleden nadat hij was aangereden door een lijnbus. Dat gebeurde vanochtend in het dorp Sommelsdijk, op Goeree-Overflakkee. Het slachtoffer uit Melissant zat op de fiets en zou onderweg zijn geweest naar school, schrijft Rijnmond. Bij het oversteken van de weg werd hij aangereden.

Het slachtoffer werd met zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht met een traumahelikopter, hij was toen niet meer bij kennis. Vanmiddag overleed hij.

Verkeerssituatie

Een getuige vertelt bij de regionale omroep hoe ze vanmorgen na een klap werd gealarmeerd door een enorme gil. "Ik hoorde een gil zoals ik die nog nooit had gehoord", zegt ze. "Het was de buschauffeur. Ik ben gaan kijken of ik kon helpen en zag dat de jongen buiten bewustzijn was en eerste hulp werd verleend door een buurman. Vervolgens ben ik naar de buschauffeur gegaan om haar gerust te stellen, zo goed en zo kwaad als dat kon."

De politie verwacht dat Rijkswaterstaat gaat kijken hoe de verkeerssituatie veiliger kan worden gemaakt. "Dat er iets moet gebeuren is zeker", zegt de getuige. "Dat zei de politie ook."