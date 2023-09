Kuss dankt Vingegaard en Roglic en behoudt leiding in Vuelta, dagzege Evenepoel

Tijdens de laatste zware bergetappe in de Vuelta, met aankomst bergop, heeft Sepp Kuss de leiding in het algemeen klassement behouden. Een aanval van Jumbo-Visma-ploeggenoten Jonas Vingegaard (de winnaar van de Tour de France) en Primoz Roglic bleef uit. Zo vertelde de achttiende etappe een duidelijk verhaal. De dagzege ging naar een ongenaakbare Remco Evenepoel. Vrijdag en op zondag, met aankomst in Madrid, zijn de etappes vlak. Alleen zaterdag, een heuvelachtige rit met tien gecategoriseerde beklimmingen, kan nog voor verschuivingen gaan zorgen.

Vuelta live bij de NOS De ontknoping van de Vuelta is dit jaar live te zien op tv, NOS.nl en in de NOS-app. Tot en met zaterdag zijn alle etappes dagelijks vanaf omstreeks 16.00 uur live te volgen. Op vrijdag is de etappe live op NPO 2, de etappe van zaterdag is op NPO 1 te zien.

Vooraf was de grote vraag welke tactiek Jumbo-Visma zou gaan hanteren, met Kuss, Vingegaard en Roglic als resterende kanshebbers op de eindzege. Drie ploeggenoten met ieder een belang. Voor de Nederlandse wielerploeg enerzijds een luxe, anderzijds wellicht een dilemma. De Amerikaan Kuss behield woensdag nog maar net de rode leiderstrui. Hij moest lossen op de loodzware slotklim naar de Angliru en hield slechts acht seconden over op Vingegaard. Roglic, die de etappe op zijn naam schreef, verkleinde zijn achterstand naar 1.08 minuut. Geen ontsnapping Op de eerste beklimming naar La Cruz de Linares, met een extreem steile eerste helft, hielden Kuss, Vingegaard en Roglic elkaar vandaag nauwgezet in de gaten. Een ontsnappingspoging bleef uit, waardoor het vuurwerk voor de laatste 5 kilometer van de tweede beklimming bewaard bleef. Althans, dat was de verwachting. Die kwam niet uit, want Kuss, Vingegaard en Roglic roerden zich niet. Vingegaard deed zelfs kopwerk voor Kuss, met achter hem Roglic. De winnaar van de Vuelta in 2019, 2020 en 2021 kondigde een dag eerder nog voorzichtig aan voor eigen kans te gaan, maar de Sloveen hield zijn benen stil. Kopgroep De achttiende etappe werd gekleurd door een kopgroep van aanvankelijk veertien man, met Evenepoel als uithangbord. De Belgische renner van Soudal Quick-Step won vorig jaar nog de Vuelta, maar zakte deze editie door een inzinking in de dertiende etappe door het ijs. Desondanks behoort hij tot de smaakmakers deze Vuelta, met inmiddels drie etappeoverwinningen. Bovendien stelde Evenepoel donderdag zijn bergtrui veilig, al moet hij zondag nog wel de finish halen in Madrid.

