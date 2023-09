Van de Zandschulp wint verrassend Davis Cup-partij: Oranje op 1-0 tegen VS

Botic van de Zandschulp heeft in het Davis Cup-treffen van Nederland met de Verenigde Staten in Split verrassend de eerste partij gewonnen. De nummer 68 van de wereld gaf Tommy Paul, de nummer dertien van de ranglijst, met 7-6 (2), 6-2 het nakijken.

Dinsdag oogde Van de Zandschulp in zijn partij tegen de Fin Otto Vartanen lusteloos, net als de afgelopen maanden waarin hij door blessureleed in een vormcrisis terechtkwam en wegzakte op de wereldranglijst.

Tegen de Amerikaan was Van de Zandschulp echter energiek en speelde hij sterk. Hij kon vaak dwingend met zijn forehand zijn, domineerde veelal in de rally's, retourneerde goed en gunde Paul geen enkele kans op een break.

Winst op Finland

Later vandaag komen Tallon Griekspoor, tegen Frances Tiafoe, en Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop in het dubbelspel ook nog in actie. Nederland won gisteren zijn eerste duel met 2-1 van Finland en speelt zondag nog tegen Kroatië.