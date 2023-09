Davis Cup-team stunt met winst op VS, bizar einde partij Griekspoor

Het Nederlands Davis Cup-team heeft in Split voor een verrassing gezorgd door de Verenigde Staten te verslaan in de groepsfase van het landentoernooi. Eerder won Oranje ook al van Finland. Botic van de Zandschulp gaf Tommy Paul, de nummer dertien van de wereld, met 7-6 (2), 6-2 het nakijken en daarna zorgde Tallon Griekspoor voor de echte klapper door Frances Tiafoe, de nummer elf van de wereld, in een zinderend duel te verslaan en de winst voor Nederland binnen te slepen: 6-3, 6-7 (7), 7-6 (2). Het einde van die laatste wedstrijd was opmerkelijk: Tiafoe kreeg op matchpoint voor Griekspoor een strafpunt, omdat hij woedend met zijn racket smeet. Finaletoernooi Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop komen later vandaag in het dubbelspel nog in actie. Zij kunnen de eindstand op 3-0 brengen. Hoe dan ook is Nederland dicht bij plaatsing voor de Davis Cup Finals. In Malaga spelen de acht overgebleven landen in november om de eindzege.

Griekspoor, de nummer 24 van de wereld, speelde ijzersterk tegen Tiafoe. Hij won de eerste set met 6-3. In set twee kreeg Griekspoor al vroeg breekkansen, maar benutte die niet. Zijn eigen servicebeurten kwam Griekspoor vrij soepel door, Tiafoe kreeg geen enkele breekkans. Een tiebreak moest de beslissing brengen en daarin kwam de Nederlander direct op achterstand. Tiafoe kreeg op 6-3 zijn eerste setpunten. Die werden knap weggewerkt door Griekspoor, maar op 8-7 was het wel raak voor de Amerikaan. Ook in de derde set ging het gelijk op tussen Griekspoor en Tiafoe. De Amerikaan had op 5-4 moeite zijn servicebeurt te winnen en het eerste matchpoint was voor Nederland, maar Griekspoor verzilverde die niet en de game ging alsnog naar Tiafoe. Boze Tiafoe Ook de derde set moest worden beslist in een tiebreak en die eindigde tumultueus. Griekspoor stond 5-2 voor en sloeg een ace. Tiafoe was het daar niet mee eens, wilde het punt overspelen en ging in discussie met de umpire. De Amerikaan kreeg geen gelijk. Hij sloeg zijn racket kapot en kreeg door die woede-uitbarsting ook nog een strafpunt toebedeeld. Daardoor kwam de stand op 7-2 en werd de wedstrijd in het voordeel van Nederland beslist.

