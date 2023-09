Wiegman genomineerd voor coach van het jaar, ontslagen WK-winnaar Vilda niet

Sarina Wiegman kan haar eretitel als beste vrouwelijke voetbaltrainer prolongeren. De huidige bondscoach van het Engelse nationale elftal is door de FIFA genomineerd als coach van het jaar, ze won de prijs al drie keer.

Jorge Vilda, die met de Spaanse voetbalsters Wiegman versloeg in de WK-finale, zit er opvallend genoeg niet bij. Vilda werd in de nasleep van de affaire rond de ongewenste kus van de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales ontslagen. Hij lag al lange tijd in de clinch met een grote groep internationals.

Naast Wiegman werden ook de bondscoaches van Zweden en Australië, Peter Gerhardsson en Tony Gustavsson, genomineerd. Ook FC Barcelona-trainer Jonatan Giráldez en Emma Hayes van Chelsea staan op de kandidatenlijst.

Wiegman kreeg de prijs vorig jaar nadat ze op Wembley de Europese titel had veroverd met Engeland. De Haagse won de prestigieuze prijs eerder al in 2017 en 2020, als bondscoach van de Oranjevrouwen.