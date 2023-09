Festivals moeten drugs zelf uit rioolwater halen, vindt Brabants waterschap

Niet het waterschap, maar festivals zelf moeten afvalwater reinigen voordat het naar het riool gaat. Dat vindt waterschap De Dommel, schrijft Omroep Brabant. Volgens het waterschap komen tijdens festivals grote hoeveelheden drugsresten in het water terecht.

De reiniging van dat water is duur en de veroorzaker - de festivalorganisatie - zou voor de kosten moeten opdraaien, stelt waterschapbestuurder Bas Peeters in het Eindhovens Dagblad. "Het is niet uit te leggen aan de belastingbetaler", zegt hij.

Drinkwater

De drugsresten komen in het water terecht via urine en uitwerpselen van festivalgangers. Een deel wordt gefilterd, maar niet alles. Via de Maas komen afvalstoffen terecht in de bekkens die voor drinkwater van Rotterdam en omstreken worden gebruikt. Bovendien is het slecht voor vissen en planten, aldus Peeters.

Zuiveringsinstallaties werden oorspronkelijk gebouwd om organische stoffen uit het riool te halen, maar tegenwoordig zitten er veel meer chemische stoffen in het afvalwater. Zo komen medicijnresten, microplastics, PFAS en drugsafval in het water terecht.

Vergunningen

Waterschap De Dommel opent volgende week een speciale installatie die medicijnresten uit het water filtert, dat kost 14 miljoen euro. Die installatie filtert geen drugsresten; daarvoor is een andere installatie nodig: een installatie die vooral gebruikt zou worden in de festivalmaanden en de rest van het jaar zou stilstaan.

Bedrijven zijn via vergunningen al langer verplicht hun afvalwater te zuiveren, zegt Peeters. Ook met ziekenhuizen wordt gesproken over het zelf verwijderen van medicijnresten uit het water. Volgens Peeters zijn festivals een logische volgende stap. Wat het voor de festivals zou kosten om afvalwater zelf te zuiveren, kan hij niet inschatten.