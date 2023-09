Geldzorgen Nederlanders belangrijk thema komende verkiezingen

Stijgende prijzen, duurdere energie, hogere woonlasten. Nederland kende vorig jaar de grootste koopkrachtdaling in veertig jaar. Het einde van deze ontwikkeling is nog niet in zicht en dat bepaalt voor een belangrijk deel de politieke agenda voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november.

Het woord bestaanszekerheid zal in de komende verkiezingsdebatten vaak vallen. Veel politieke partijen hebben het woord in hun verkiezingsprogramma staan. Het gaat ze daarbij niet alleen om armoedebestrijding, maar ook om een eerlijker inkomensverdeling voor iedereen.

In de verkiezingsprogramma's van CDA en Volt bijvoorbeeld, komt het woord bestaanszekerheid veertien keer voor, in dat van GroenLinks-PvdA zelfs achttien keer. De VVD gebruikt het woord in het verkiezingsprogramma niet, maar heeft het wel over 'werkende armen' en het bestrijden van armoede, in totaal vijftien keer genoemd.

Tegenvallers opvangen

Financiële bestaanszekerheid is wat mensen minimaal nodig hebben om rond te komen, schulden te voorkomen en af te lossen en tegenvallers op te vangen. Andere aspecten van bestaanszekerheid zijn een goed en betaalbaar huis kunnen vinden, kansen en keuzes hebben op de arbeidsmarkt en voor je gezondheid kunnen zorgen.

De Commissie Sociaal Minimum, ingesteld na een motie van Kamerlid Pieter Omtzigt, concludeert dat een grote groep mensen honderden euro's per maand tekort komt als de politiek niets doet. Hun bestaanszekerheid en die van hun kinderen komt in gevaar.

De commissie wijst de politiek erop dat dit grote maatschappelijke gevolgen heeft. Bijvoorbeeld door niet aflosbare schulden, de kosten van gezondheidsproblemen en kinderen die door armoede met een valse start aan hun leven beginnen.

Het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract is nog niet klaar, maar partijvoorman Omtzigt is veel van plan op het gebied van bestaanszekerheid: