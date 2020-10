Politieauto botst tegen trein in Hoorn, geen gewonden

Een politieauto is vanmiddag in botsing gekomen met een trein. Dat gebeurde op een overweg in Hoorn. Er vielen geen gewonden. Het treinverkeer ligt tot ongeveer 20.00 uur stil, verwacht de NS.

De agenten waren op weg naar een spoedmelding. "Maar hoe het komt dat ze tegen de trein botsten moet onderzocht worden", zegt een woordvoerder. Hij kon niet precies zeggen hoeveel agenten in de auto zaten.

Tussen Purmerend Overwhere en Hoorn en tussen Hoorn en Heerhugowaard rijden voorlopig geen treinen. De extra reistijd wordt geschat op een uur.