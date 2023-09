Verstappen pareert opmerkingen Wolff: 'Lijkt wel alsof hij bij ons werkt'

Het lijkt soms wel, zegt Max Verstappen in de paddock in Singapore, alsof Mercedes-teambaas Toto Wolff een werknemer van zijn team Red Bull Racing is, "maar gelukkig niet..." Twee weken geleden won Max Verstappen in Monza zijn tiende grand prix op rij, een record in de Formule 1. Wolff liet na de race noteren dat dergelijke getallen alleen interessant zijn voor Wikipedia, "iets wat toch niemand leest". 'Hoort niet bij het spelletje' "Ze hadden een waardeloze wedstrijd, ik denk dat hij daar nog teleurgesteld over was", reageert Verstappen. "Het is belangrijk dat je focust op je eigen team, dat doen wij en dat hebben we ook gedaan toen zij bovenaan stonden", verwijzend naar de seizoenen 2014 tot 2020, toen Mercedes de Formule 1 domineerde. "Het hoort niet echt bij het spelletje, maar iedereen is anders." "Ik denk dat je het moet kunnen waarderen als een team goed presteert. Dat werkt ook inspirerend. Het was indrukwekkend om te zien, je gaat er harder van werken want je wil dat niveau ook bereiken. We zijn heel blij dat we dat gehaald hebben en we genieten daarvan."

Na het Europese gedeelte van het seizoen trekt de Formule 1 nu naar Azië. Ging het de laatste maanden voornamelijk om optellen, gaat het nu eerder om aftellen. Ook al heeft hij het record van tien overwinningen achter elkaar in handen, de manier waarop Verstappen het raceweekeinde beleeft, blijft hetzelfde. Als altijd. "Ik heb ook nooit gedacht: dit wordt nummer acht, negen of tien. Ik leg mezelf elk weekend evenveel druk op om er het beste uit te halen. Dat is niet veranderd."

Aftellen doet de sport richting twee ontknopingen, die beide nooit echt spannend zijn geweest. Verstappens voorsprong in de WK-stand is astronomisch, 145 punten op teamgenoot Sergio Pérez. Dit weekeinde in Singapore kan hij het kampioenschap nog niet veiligstellen, mogelijk gebeurt het volgende week in Japan. En anders begin oktober in Qatar. Kleine kans op binnenhalen constructeurstitel Wel zou Red Bull Racing zich kunnen verzekeren van de constructeurstitel. Hoewel die kans niet heel erg groot is. Red Bull wint de titel als Verstappen en Pérez eerste en tweede worden. Zonder snelste raceronde is de derde titel op rij een feit als Mercedes geen punten scoort. Pakt Verstappen of Pérez ook nog eens de snelste raceronde, mogen de Mercedes-coureurs maar één punt binnenhalen. Verstappen heeft voorafgaand aan een weekend weleens zelfverzekerder geklonken dan in Singapore. "We zijn op stratencircuits niet zo competitief als op andere banen. Dit ligt ons iets minder goed. We kunnen nog steeds presteren, maar het zal dichter bij elkaar zitten."

"Het is moeilijk te zeggen waar de concurrentie vandaan komt. Ferrari, Mercedes of Aston Martin. McLaren komt met een grote update, het is even afwachten hoe sterk zij hier zijn. Maar ik ben er niet zo mee bezig, ik ben al druk genoeg met mijn eigen auto. Thuis kijk ik de race wel terug, dan krijg je wat meer mee van alles." Verstappen heeft de avondrace in Singapore nog nooit gewonnen. "Ik baal niet echt van een bepaalde editie, want tot vorig jaar hadden we nooit echt een auto om te kunnen winnen."

Geluk kun je ook afdwingen. Max Verstappen