Verstappen pareert opmerkingen Mercedes-baas: 'Alsof hij bij ons werkt'

Het lijkt soms wel, zegt Max Verstappen in de paddock van het Formule 1-circuit in Singapore, alsof Mercedes-teambaas Toto Wolff een werknemer van zijn team Red Bull Racing is. "Maar gelukkig niet", voegt hij er nog aan toe.

Twee weken geleden won Verstappen in Monza zijn tiende grand prix op rij, een record in de Formule 1. Wolff liet na de race noteren dat dergelijke getallen alleen interessant zijn voor Wikipedia. "Iets wat toch niemand leest."

'Hoort niet bij het spelletje'

"Ze hadden een waardeloze wedstrijd, ik denk dat hij daar nog teleurgesteld over was", reageert Verstappen in Singapore, waar dit weekend de volgende race is. "Het is belangrijk dat je focust op je eigen team, dat doen wij en dat hebben we ook gedaan toen zij bovenaan stonden", verwijzend naar de periode waarin Mercedes de Formule 1 domineerde. "Het hoort niet echt bij het spelletje, maar iedereen is anders."

"Ik denk dat je het moet kunnen waarderen als een team goed presteert. Dat werkt ook inspirerend. Het was indrukwekkend om te zien, je gaat er harder van werken, want je wil dat niveau ook bereiken. We zijn heel blij dat we dat gehaald hebben en we genieten daarvan."