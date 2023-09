Vastgelopen cruiseschip in het oosten van Groenland losgetrokken

Het cruiseschip dat afgelopen maandag vastliep in een fjord in het oosten van Groenland is losgetrokken. Een visserschip slaagde daarin tijdens hoogtij.

Eerdere pogingen deze week om het luxe schip met 206 mensen aan boord los te trekken mislukten. De 104 meter lange Ocean Explorer vaart nu naar een haven, waar de schade aan de bodem van het schip zal worden bekeken. De eigenaar meldt dat er geen breuk zit in de romp van het schip en dat er geen vervuiling van het milieu is.

Alle passagiers maken het goed. Ze worden meegenomen naar de dichtstbijzijnde haven en zullen vanuit daar naar huis worden gevlogen.

Nationaal park

Het cruiseschip liep vast in de buurt van het Alpenfjord in het Nationaal Park Noordoost-Groenland, dat bekend staat om zijn hoge ijsbergen.

Groenland is een zelfstandig land binnen het Deense koninkrijk. Het heeft zelfbestuur, maar is voor onder meer defensie afhankelijk van Denemarken.