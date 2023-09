Spaanse voetbalsters akkoord over hogere lonen en beëindigen staking

De voetbalsters uit de Spaanse competitie hebben hun staking beëindigd. Zij eisten hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden en kondigden vorig week aan de competitie twee weken later te beginnen. Inmiddels is de spelersvakbond akkoord met de Liga de Fútbol Femenino (Liga F) en is bekendgemaakt dat er vanaf dit weekend gevoetbald wordt.

De speelsters zijn akkoord gegaan met een minimumloon van 21.000 euro per jaar, dat binnen twee jaar op zal lopen tot 23.500 euro.

Moeizame onderhandelingen

Aanvankelijk kwam de spelersbond er niet uit met de Liga F. Vanuit het competitiebestuur was een minimumloon van 18.000 euro geboden, dat in de komende drie seizoenen op zou lopen tot 25.000 euro.

Daarnaast had de Liga F voorstellen gedaan voor hulp bij kinderopvang en financiële steun om te studeren. Dat werd afgewezen door de speelsters.

Ook een volgend voorstel, waarbij het minimumloon van 16.000 euro met 25 procent zou stijgen en onder andere deeltijdcontracten zouden worden afgeschaft, werd niet geaccepteerd. Dat leidde uiteindelijk tot een staking. Die nu dus is afgeblazen.

Ook Schotten akkoord

In Schotland speelde een vergelijkbaar conflict tussen het nationale vrouwenelftal en de voetbalbond. De internationals eisten dezelfde arbeidsomstandigheden als de mannen en kondigden een rechtszaak aan.

Die komt er niet, vertelde de aanvoerster van het elftal Rachel Corsie. "Ik ben heel blij dat we er met de bond uit zijn gekomen en dat we geen juridische stappen hoeven te ondernemen."