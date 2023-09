'Alienmummies' Mexico overtuigen wetenschappers niet: 'Niet serieus te nemen'

"Ik denk dat er geen enkele wetenschapper in het parlement van Mexico zit. Dit hoeven we echt niet serieus te nemen", is zijn oordeel.

"Dit is het toppunt van bewijs", beweerde hij gisteren tegenover de parlementariërs. "Als het dna laat zien dat het niet om mensen gaat en niets anders ter wereld ziet er zo uit, dan moeten we dat aanvaarden." Van buitenaards leven wilde hij nog net niet spreken. Het krasse verhaal werd al snel wereldwijd opgepikt, ook door serieuze nieuwsmedia.

De Mexicaanse 'ufoloog' José Jaime Maussan presenteerde op de bijeenkomst twee kisten met volgens hem de gemummificeerde resten van bizarre wezentjes met drie vingers en langgerekte hoofden. Duidelijk valt E.T. erin te herkennen. Wetenschappers hebben volgens Maussan vastgesteld dat dertig procent van hun dna-materiaal niet te herleiden is.

The Truth is out there, maar niet in de Mexicaanse Congres. Wetenschappers laten niets heel van de beweringen die daar tijdens een hoorzitting werden gedaan bij een presentatie over "wezens die geen deel uitmaken van de evolutie op aarde".

De beroemde Britse natuurkundige Brian Cox denkt dat een eventueel mysterie makkelijk op te lossen valt. "Stuur een monster in voor een dna-test of vraag de plaatselijke universiteit en je weet het binnen tien minuten."

Cox heeft een probleem met het traditionele beeld van aliens als kleine, groene mannetjes. "Ze zijn echt veel te menselijk. Het is zeer onwaarschijnlijk dat intelligent leven op een andere planeet zich zou ontwikkelen zoals wij."

Universiteit neemt afstand

Maussan zegt dat hij de mummies in 2017 heeft gevonden in de buurt van het Peruaanse Nazca. Die locatie is beroemd onder ufo-liefhebbers vanwege prehistorische landschapslijnen: de ingewikkelde dierpatronen daar van tientallen meters groot zouden volgens hen wel eens met buitenaardse hulp gemaakt kunnen zijn.

De mummies zouden diep onder de grond zijn aangetroffen in een kiezelaardemijn. Uit onderzoek is volgens Maussan gebleken dat ze tussen de 700 en 1800 jaar oud zijn.

Wat zijn claim er niet geloofwaardiger op maakt is dat de Peruviaanse autoriteiten in datzelfde jaar al eens zijn beweringen hebben laten toetsen. De conclusie luidde toen dat het poppen van recente makelij waren die met papier en lijm waren bedekt om huid na te bootsen. Omdat Maussan toen geen presentatie gaf, is het niet duidelijk of het nu om dezelfde figuurtjes gaat.

Daarnaast haastte een Mexicaanse universiteit zich van de presentatie te distantiëren. Maussan beweerde samen te werken de Universidad Nacional Autónoma de México, maar in een persbericht wordt verhelderd dat die alleen een opdracht tot koolstofdatering heeft uitgevoerd. De onderzoekers kregen daarvoor 0,5 gram materiaal zonder te weten waar dat vandaan kwam. "Wij trekken totaal geen conclusies over de herkomst van deze monsters."

NASA

Geconfronteerd met alle kritiek zegt parlementariër Sergio Gutiérrez Luna van de regeringspartij dat het belangrijk is te luisteren naar "alle uitingen, alle meningen". Hij benadrukt dat het Congres geen standpunt inneemt. "We hebben onze gedachten, onze zorgen en zullen hierover in gesprek blijven". zei hij.

De zitting is Mexico kwam een dag voordat NASA een rapport presenteert over hoe er het beste onderzoek kan worden gedaan naar fenomenen die van buitenaardse origine lijken te zijn. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie liet al doorschemeren dat er te weinig concrete voorvallen zijn vastgelegd om wetenschappelijke conclusies te trekken.

Toch is dit een presentatie waar sterrenkundige Icke wel op zit te wachten. Hij verwacht dat de onderzoekers zullen opsommen hoe sommige ufowaarnemingen zijn te verklaren. Misschien was dat mysterieuze verschijnsel in de lucht wel gewoon moerasgas, een weerballon of de planeet Venus. "En ik vermoed dat ze dan ten slotte nog zullen zeggen: er zijn nog andere dingen, daar zijn we nog mee bezig."

'Onverklaarbaar' wil hij die fenomenen zeker niet noemen, liever 'nog niet verklaard'. "Een onverklaarbaar verschijnsel zijn we nog nooit tegengekomen", legt hij uit. "Maar het is denkbaar dat ons mensenbrein niet in staat is om bepaalde dingen te begrijpen. Dat moeten we voor mogelijk houden."