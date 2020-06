Spaans stadje viert Gay Pride-dag met meer dan 400 regenboogvlaggen

Bewoners van een stadje in Zuid-Spanje hebben hun straten en huizen massaal versierd met regenboogvlaggen. Het is een reactie op het besluit van de gemeente om een grote regenboogvlag bij het stadhuis weg te halen.

De regenboogvlag werd weggehaald, maar een voormalige inwoner liet het er niet bij zitten. Toevallig zat hij met een voorraad vlaggen in zijn maag. Die had hij op Gay Pride-dag in Torremolinos willen verkopen, maar vanwege de coronacrisis was het evenement afgelast.

Toen hij van zijn familie in zijn geboortestadje hoorde dat de vlag bij het gemeentehuis was neergehaald, bood hij zijn vlaggen aan zijn voormalige plaatsgenoten aan. De belangstelling was groot. In de straten van het 4200 zielen tellende stadje wapperden gisteren en vandaag meer dan 400 regenboogvlaggen.