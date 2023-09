Bild: Duitse bond benadert Nagelsmann voor bondscoachschap

Julian Nagelsmann is de voornaamste kandidaat om de nieuwe bondscoach van Duitsland te worden. Volgens het doorgaans goedgeïnformeerde Bild heeft de Duitse bond het eerste contact gelegd met de 36-jarige trainer.

Hansi Flick werd afgelopen weekend na de forse nederlaag zaterdag tegen Japan (1-4) direct ontslagen.

Nagelsmann geldt al langer als de kroonprins van het Duitse trainersgilde, maar werd in maart op non-actief gesteld bij Bayern München. Hij staat in Beieren opmerkelijk genoeg nog altijd op de loonlijst. De topclub hoopt op een afkoopsom, maar is volgens Duitse media bereid Nagelsmann vrij te geven voor het bondscoachschap.

Schweinsteiger en Lahm willen Van Gaal

De naam van Louis van Gaal zingt al een paar dagen rond. Oud-spelers Bastian Schweinsteiger en Philipp Lahm hebben openlijk duidelijk gemaakt te hopen op de komst van de Nederlandse trainer, De 72-jarige Van Gaal sluit een terugkeer als bondscoach zelf ook niet uit.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft eerder al bedankt voor de job.