Kabelaars boos over mogelijk nieuw tv-contract: 'Bizar, afspraken in achterkamertjes'

Het kabelconsortium dat in de toekomst de eredivisiewedstrijden live willen uitzenden is "verbouwereerd" over de mogelijke toekenning van de rechten aan ESPN.

Volgens de kabelaars moet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) daarom nu ingrijpen. "De ACM was heel duidelijk: de toekenning van de televisierechten betaald voetbal vanaf 2025 zal via een openbare aanbesteding moeten plaatsvinden. Daarin past dus geen achterkamertjesdeal van de ECV met één partij", aldus de woordvoerder van de kabelaars.

"We hebben hier te maken met afspraken die worden gemaakt in achterkamertjes." En dat mag volgens het consortium niet, omdat het proces niet transparant zou verlopen.

De Eredivisie CV en de Amerikaanse sportzender ESPN zouden een akkoord bereikt over het verlengen van de uitzendrechten tot de zomer van 2030. Eredivisie CV zelf ontkent dat er nu al een deal is: "We zijn nog volop in gesprek en er is nog geen beslissing genomen", aldus Marc Rondagh, hoofd marketing bij ECV.

Ieder seizoen 135 miljoen euro

ESPN zou straks ieder seizoen 135 miljoen euro overmaken naar de clubs. Daarnaast is er naar verluidt een tekenbonus van 70 miljoen euro.

De kabelaars vinden de genoemde bedragen van ESPN opvallend. "Ons initiële aanbod is helder: 180 miljoen netto per jaar gegarandeerd. Dat is een veel betere optie voor clubs en voetbalfans. Deze wedstrijd is nog echt niet gespeeld, wij zullen hier adequaat op reageren."

Het consortium heeft niet bekendgemaakt aan welke vervolgstappen het denkt, mocht er daadwerkelijk een rechtendeal met ESPN komen.