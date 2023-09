Vereniging Eigen Huis stopt spouwmuurisolatie vanwege dure vleermuischeck

Vereniging Eigen Huis stopt per direct met hulp bij spouwmuurisolatie. De belangenvereniging vindt het niet verantwoord de service aan te bieden zolang het demissionaire kabinet geen "duidelijkheid geeft over hoe spouwmuren op korte termijn natuurvriendelijk te isoleren". Leden konden met korting een gecertificeerd bedrijf inhuren via Eigen Huis.

Aanleiding voor het besluit is een uitspraak van de Raad van State dat isolatiebedrijven beter moeten controleren op de aanwezigheid van vleermuizen en andere bedreigde diersoorten. Een inspectie met een camera is niet voldoende, de plekken waar een dier zich kan verstoppen moeten langdurig worden gemonitord.

Die natuurinspectie kost rond de 5000 euro, wat het isoleren van een gemiddelde woning vier keer duurder maakt. Bovendien leidt het tot maanden vertraging, omdat een ecoloog op verschillende momenten in het jaar de woning moet controleren. Daar komt nog eens bij dat er te weinig experts zijn om aan de vraag te voldoen.

Onduidelijkheid

"Dat betekent ook dat de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen flink zal vertragen en het energieverbruik - en dus de rekening - niet omlaag zal gaan", waarschuwt VEH-directeur Cindy Kremer. "Met de naderende winter en het verdwijnen van het prijsplafond maken wij ons daar zorgen over."

"Het wordt ons niet makkelijker gemaakt om Nederland verder te verduurzamen", beaamt ook Piet-Jan Dijkstra van Venin, de branchevereniging van isolatiebedrijven. Hij noemt het besluit van Eigen Huis jammer, maar begrijpt de redenering.

"We zullen meer richtlijnen moeten krijgen over wat we moeten doen. Op dit moment weten we door de uitspraak van de Raad van State wat we niet mogen, maar we hebben nog steeds geen duidelijk beeld van wat er dan wel moet. Dat geeft ontzettend veel onrust bij iedereen die bezig is met het verduurzamen van Nederland."