Duizenden Libiërs in massagraven, Nederland stuurt experts voor noodhulp

In de Libische kuststad Derna zijn duizenden doden begraven in massagraven, melden functionarissen in het oosten van het land. Ondertussen worden er nog eens duizenden mensen vermist na de overstromingen veroorzaakt door storm Daniel. Volgens de regering in het oosten kan het dodental oplopen tot 20.000.

Door de ingewikkelde politieke situatie is het moeilijk om betrouwbare informatie te krijgen over de situatie in het land en het aantal slachtoffers. De regering in het oosten, waar de ramp plaatsvond, heeft sinds gisteren geen nieuwe update gegeven en houdt 5300 dodelijke slachtoffers aan. De regering in het westen meldt 7000 doden. De regering van premier Dbeibah zegt ook dat er 300 mensen gered zijn, onder wie 13 kinderen.

Vandaag maakte de Europese Commissie bekend teams uit verschillende landen, waaronder Nederland, naar Libië te sturen. De Nederlandse ploeg bestaat uit ICT'ers, logistiek experts en landmeetkundigen. Andere EU-landen sturen medische teams, een Italiaanse duikploeg en een groot Frans team van zorgverleners.

Rivaliserende regeringen

De twee rivaliserende regeringen in Libië hebben contact met elkaar en vragen beide om internationale hulp, zei een medewerker van de Verenigde Naties tegen de BBC. De internationaal erkende regering in het westen en die in het oosten zouden de hulp in het land samen willen coördineren.

Ondanks het grote aantal slachtoffers komt de noodhulp in het land door de twee strijdende regeringen moeilijk op gang.