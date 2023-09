Bokslegende Tyson duikt op in Amsterdam: 'Eén van de grootste namen in cannabishandel'

Honderden mensen wachtten woensdag achter dranghekken in de Spuistraat op de legendarische Mike Tyson (57). Er kwamen zelfs fans uit het buitenland om een glimp op te vangen van veelbesproken oud-bokser.

Tyson kennen we vooral als de man die het boksen op zijn grondvesten deed trillen: hij veroverde driemaal de wereldtitel in het zwaargewicht. Op twintigjarige leeftijd werd de Amerikaan de jongste kampioen zwaargewicht ooit.

Nieuwe passie

Maar Tyson heeft nu twee nieuwe passies. In 2018 begon hij een wietboerderij in Californië. De voormalige bokscoryfee opende in maart een coffeeshop in de hoofdstad en deze week kwam hij in hoogst eigen persoon poolshoogte nemen.

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaan in Amsterdam is. "Ik ben hier verschillende keren geweest, als tiener al."

"Ik wilde altijd al deel uitmaken van de cannabis business", zegt Tyson. "Niet wetende dat dat zou gebeuren. Ik werd één van de grootste namen in cannabishandel."

Buiten de ring had de Amerikaan een turbulent leven. Hij werd onder meer veroordeeld voor verkrachting. Van de zes jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf zat Tyson drie jaar uit.