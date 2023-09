Tunesië weigert delegatie Europees Parlement toegang tot het land

Tunesië wil niet dat een delegatie van het Europees Parlement het land bezoekt, blijkt uit een brief van het Tunesische ministerie van Buitenlandse Zaken. In de brief staat dat de delegatie geen toestemming krijgt om het land in te reizen, een reden daarvoor wordt niet gegeven.

"Moet je voorstellen dat een land waarmee de EU nu 'samenwerkt' de toegang ontzegt tot de democratisch gekozen vertegenwoordigers. Het laat maar weer eens zien wat een rücksichtslose dictator Saied is, waar je geen zaken mee zou moeten willen doen", reageert GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik op de toegangsweigering.

Strik was in juni nog in Tunesië en heeft naar eigen zeggen zelf de lange arm van Saied kunnen ervaren. "Hij zegde mijn afspraken bij de ministeries af omdat ik op sociale media kritiek had geleverd op de deal en op de flagrante schending van de mensenrechten. Nu gaat hij weer een stap verder."

Omstreden deal

In juli spraken demissionair premier Rutte, zijn Italiaanse collega Meloni, de voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen en de Tunesische president Saied met elkaar af dat de Europese Unie geld ging geven om de Tunesische economie te ondersteunen. In ruil daarvoor zou Tunesië de mensen tegenhouden die de EU via de Middellandse Zee willen bereiken.

Twee dagen geleden boog het parlement zich voor het eerst over het akkoord dat deze zomer werd gesloten. "Migranten en vluchtelingen worden in Tunesië achtervolgd, mishandeld en vermoord. De deal heeft alleen maar geleid tot meer repressie, meer doden en meer migratie", zei Strik toen.

'Laatste druppel'

Voor een delegatie van het Europees Parlement stond er van 14 tot en met 16 september een werkbezoek in Tunesië op het programma. De parlementaire commissie buitenlandse zaken zou er spreken met verschillende oppositiepartijen en ngo's, dat bezoek was al voor de zomer gepland.

Europarlementariër Thijs Reuten (PvdA) vindt dat de weigering "de laatste druppel moet zijn om te stoppen met de afspraken". "Dat Tunesië een delegatie van gekozen volksvertegenwoordigers de toegang weigert, bewijst dat dit een onvervalst autocratisch regime is dat niet om kan gaan met kritiek en waar je dus als EU geen afspraken mee kan maken."

Malik Azmani, Europarlementariër namens de VVD, noemt het een onverstandige zet van Tunesië. "Dit helpt niet bij vergroten van het draagvlak voor deze deal, die broodnodig is om migratie onder controle te krijgen. Ik ga ervan uit dat de Tunesische autoriteiten zullen terugkomen op dit besluit."