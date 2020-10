Nadal slaat zich langs Schwartzman naar dertiende finale Roland Garros

Nadal in drie sets langs Schwartzman naar weer een finale in Parijs - NOS

Het duel met Schwartzman was voor Nadal zijn 101ste partij op de Parijse klei, waarvan hij er 99 heeft gewonnen. Een overwinning in de finale, zondag, zou niet alleen zijn 100ste zege zijn, het zou ook betekenen dat de Spanjaard dan twintig grandslamtitels achter zijn naam krijgt. Daarmee zou hij op gelijke hoogte komen met recordhouder Roger Federer.

Rafael Nadal heeft op Roland Garros ten koste van Diego Schwartzman voor de dertiende keer, en voor de vierde keer op rij, de eindstrijd van het grandslamtoernooi bereikt. De Spanjaard, die al zijn finales in Parijs won, zegevierde in drie sets: 6-3, 6-3, 7-6 (0).

Nadal had nog een appeltje te schillen met Schwartzman, want de Argentijn was hem vorige maand op het gravel van Rome in de kwartfinales de baas. Voor de mondiale nummer veertien was dat de eerste zege in tien duels met Nadal, de nummer twee van de wereld.

Het elfde onderlinge duel begon veelbelovend met een game van bijna een kwartier. Daarmee was de toon gezet voor de partij met lange en soms spectaculaire rally's, waarin Schwartzman vocht voor wat hij waard was, maar Nadal veelal de baas was.

Niveau niet voldoende

De Spanjaard moest in de eerste twee sets hard werken voor de punten. Schwartzman sloeg soms fraaie winners, maar hij haalde nog niet het niveau van zijn partij in de kwartfinales in Parijs, waarin hij Dominic Thiem in een prachtige vijfsetter had verslagen.