Djokovic na vijfsetter tegenstander van Nadal in droomfinale Roland Garros

In de tweede set braken slordigheden Tsitsipas op. Zo gaf hij bij 2-2 en 2-4 op eigen service een 40-0 voorsprong weg en werd hij in beide gevallen na een reeks onnodige fouten gebroken.

Net als in zijn kwartfinalepartij tegen Pablo Carreño, waarin hij niet fit oogde en zijn eerste setverlies leed van deze editie van Roland Garros, startte Djokovic stroef. Hij kwam in zijn eigen servicebeurt met 40-0 achter, maar won alsnog de game. Direct daarna forceerde de toernooiwinnaar van 2016 met een mooie forehandwinner een break en dat voordeel gaf Djokovic niet meer weg.

Djokovic leek in zijn halve finale op een makkelijke driesetter af te stevenen, maar Tsitsipas vocht zich goed terug in het duel en sleepte er een vijfde set uit. Daarin delfde de als vijfde geplaatste Griek alsnog het onderspit tegen de Serviër: 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1.

Djokovic en Nadal speelden al twee keer in de finale in Parijs tegen elkaar: in 2012 en 2014. Beide keren won Nadal.

"Het was toch lastig, nadat ik een kans om de partij snel te beslissen had laten liggen", zei Djokovic na de slijtageslag die bijna vier uur duurde. "In de beslissende fase kreeg ik weer grip op de partij en kon ik definitief toeslaan. Misschien was ik fysiek wat beter, vooral in de vijfde set."

In het hoogstaande vervolg zette Djokovic Tsitsipas geregeld onder druk, maar de Griek hield stand en sloeg bij 5-4 zelf toe. In de vijfde en beslissende set nam Djokovic het heft echter weer in handen. Hij nam snel afstand en op de service van zijn tegenstander sloeg hij op zijn derde matchpoint een gedegen forehandwinner.

Djokovic leek op een simpele overwinning af te stevenen en forceerde in de derde set bij 4-4 een break, maar maakte het vervolgens niet af. Tsitsipas werkte daarop een matchpoint weg en pakte later zelfs de set op Djokovic' opslag. Het was een kantelpunt in het duel.

Het duel met de Argentijn was voor Nadal zijn 101ste partij op de Parijse klei, waarvan hij er 99 heeft gewonnen. Een overwinning in de finale zou niet alleen zijn 100ste zege zijn, het zou ook betekenen dat de Spanjaard dan twintig grandslamtitels achter zijn naam krijgt. Daarmee zou hij op gelijke hoogte komen met recordhouder Roger Federer.

Nadal in drie sets langs Schwartzman naar weer een finale in Parijs - NOS

Nadal had nog een appeltje te schillen met Schwartzman, want de Argentijn was hem vorige maand op het gravel van Rome in de kwartfinales de baas. Voor de mondiale nummer veertien was dat de eerste zege in tien duels met Nadal, de nummer twee van de wereld.

Het elfde onderlinge duel begon veelbelovend met een game van bijna een kwartier. Daarmee was de toon gezet voor de partij met lange en soms spectaculaire rally's, waarin Schwartzman vocht voor wat hij waard was, maar Nadal veelal de baas was.

Niveau niet voldoende

De Spanjaard moest in de eerste twee sets hard werken voor de punten. Schwartzman sloeg soms fraaie winners, maar hij haalde nog niet het niveau van zijn partij in de kwartfinales in Parijs, waarin hij Dominic Thiem in een prachtige vijfsetter had verslagen.