Reünie RBC maakt verlangen naar terugkeer profvoetbal los: 'Ik geloof in die droom'

Een duik in het verleden, maar met een knipoog naar de toekomst. Wie weet wel weer in het profvoetbal. Dat is het gevoel woensdagavond in het stadion van RBC Roosendaal. Een echte reden voor een reünie en een wedstrijdje met de promotiehelden uit het seizoen 1999-2000 is er niet, maar soms is het tijd om gewoon nog eens stil te staan bij het verleden. En dus zijn de tribunes gevuld met zo'n tweeduizend toeschouwers.

"Tien!, tien!, tien!", roepen de RBC-fans aan het einde van de wedstrijd tussen de voormalig profs en de selectie van het huidige RBC Roosendaal. Zover komt het niet: de wedstrijd eindigt na een in de slotseconden gegeven strafschop door oud-scheidsrechter Roelof Luinge in een 9-8 zege voor oud-RBC, maar de avond is aan alle kanten allang geslaagd.

'Team van het millennium'

"We willen de mensen enthousiast maken voor RBC. Nou, we hebben de hoogste baromzet in hele lange tijd", verklapt commerciële man Henk van der Ende.

Het idee voor de avond in Roosendaal kwam van hem. "Mijn hart ligt bij deze club. Ik heb mede aan de wieg gestaan van het team dat voor het eerst naar de eredivisie ging. Ik zat een tijd geleden de beelden van de huldiging weer eens terug te kijken en hoorde toenmalig trainer Robert Maaskant op De Markt roepen: Deze jongens hebben geschiedenis geschreven, dit is het team van het millennium. Toen dacht ik: dit moeten we gaan doen!"