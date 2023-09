Elektronicaketen BCC vraagt uitstel van betaling aan

Elektronicaketen BCC staat op omvallen. De eigenaar van BCC, de Mirage Retail Group, heeft uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank van Amsterdam. Uitstel van betaling is doorgaans de opmaat van een faillissement.

Het bedrijf zegt te maken te hebben met "aanhoudende en toenemende zware marktomstandigheden". Twee bewindvoerders gaan de komende tijd kijken naar de toekomstmogelijkheden van BCC, zo meldt de keten.

In het FD zegt Mirage Retail-eigenaar Michiel Witteveen dat het verdienmodel van BCC niet meer klopt. "Huur, lonen en energie zijn allemaal duurder geworden. Om geld te verdienen moet je simpelweg hogere marges maken, maar grote leveranciers weigeren in die richting te bewegen." Ook geven consumenten minder uit aan elektronica.

BCC is een van de grootste elektronicaketens van Nederland met 56 winkels en rond de 1000 werknemers. Het concurreert vooral met winkelketens als Coolblue, bol.com en Mediamarkt.

Verlies

Mirage, ook eigenaar van Blokker en Intertoys, kocht BCC in 2020 van een Frans bedrijf. Tegen het FD zegt Witteveen dat BCC al jaren in moeilijkheden zit.

De coronapandemie heeft een gat in de balans geslagen. Het bedrijf kon geen aanspraak maken op NOW-steun en heeft een belastingschuld van 30 miljoen euro. Het bedrijf draaide al met verlies. In 2021 werd op een omzet van 424 miljoen 21 miljoen euro verlies geleden.

De afgelopen jaren is al fors in de kosten gesneden en gereorganiseerd. In mei werd een kwart van de banen op het hoofdkantoor geschrapt. Mirage heeft ook al geprobeerd BCC te verkopen maar is daar niet in geslaagd.