NBA komt fans tegemoet en legt rust geven aan 'sterspelers' aan banden

De NBA gaat rust geven aan topspelers aan banden leggen. De Amerikaanse basketclubs mogen met ingang van komend seizoen nog maar één 'sterspeler' per wedstrijd aan de kant houden, op straffe van flinke boetes.

De Amerikaanse profcompetitie geeft daarmee gehoor aan de steeds vaker klinkende klacht van fans dat ze veel geld hebben betaald voor een kaartje, maar hun favoriete speler niet aan het werk zagen, omdat die rust kreeg.

Een 'sterspeler' wordt door de NBA gedefinieerd als een basketballer die de afgelopen drie seizoenen zijn gekozen in een All-Star Team of een All-NBA Team (de tien beste spelers). Voor dat predicaat komen nu 49 spelers, van 25 clubs, in aanmerking, zoals Jayson Tatum (Boston), Stephen Curry (Golden State) en Giannis Antetokounmpo (Milwaukee).

Oplopende boetes

Clubs die de regels overtreden krijgen een boete van omgerekend 93.000 euro bij de eerste keer, 232.000 euro bij de tweede en daarna 930.000 euro voor elke volgende.

"Als je een fitte speler in onze competitie bent, word je geacht te spelen", zegt NBA-baas Adam Silver. Het nieuwe reguliere seizoen begint op 24 oktober en eindigt op 19 april. Elke club speelt 82 wedstrijden, daarna volgen de play-offs.