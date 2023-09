Hartono bereikt WTA-kwartfinales Osaka na winst op veel hoger gerankte Hongaarse

Na haar eerste zege op WTA-niveau in een jaar heeft Arianne Hartono opnieuw gewonnen in Japan. De 27-jarige Nederlandse bereikte de kwartfinales van het WTA-toernooi in Osaka. Binnen een uur was ze klaar met Panna Udvardy: 6-2, 6-0.

Hartono schakelde de Hongaarse eerder dit jaar op ITF-niveau al in Orlando uit. Udvardy won toen in totaal zeven games, maar had nu niets in te brengen. In de eerste set ging het tot 2-2 nog gelijk op, maar daarna won Hartono alle games zonder de Hongaarse, de nummer 126 van de planeet, ook maar één breekkans te gunnen.

Laatste acht

De sterk serverende Hartono, de mondiale nummer 192, bereikte één keer eerder in haar carrière de laatste acht op een WTA-toernooi. Dat was op de Korea Open in 2021. Ze stond nog nooit in de halve finales.

Twee dagen geleden had Hartono op het hardcourt in Japan al Misaki Doi verslagen, haar eerste overwinning op WTA-niveau in een jaar.

De Nederlandse tennist vooral in het ITF-circuit, een niveau onder de WTA-toernooien, waar ze in juni het toernooi van Setúbal won.

Hartono's tegenstander in de kwartfinales in Osaka is weer een thuisspeelster, de Japanse Mai Hontama, de nummer 176 van de wereld.