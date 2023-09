Hoogste eer voor Jan Zwartendijk, die duizenden Joden redde

"Toen wij in 1940 terugkwamen in Nederland heeft mijn vader uit angst voor vervolging tot na de bevrijding gezwegen over zijn actie, daarna sprak hij er ook zelden over", zegt zoon Rob Zwartendijk (83). Samen met zijn zus Edith (96) neemt hij de Erepenning vanmiddag in ontvangst. "Mijn vader vond altijd dat hij zijn plicht had gedaan en ik voelde er ook niet veel bij. Na zijn dood veranderde dat."

In de zomer van 1940 schreef hij in tien dagen tijd 2345 visa uit. Op één visum kon soms een heel gezin reizen. Zo konden de Poolse vluchtelingen via de Sovjet-Unie naar Japan. Zwartendijk werkte samen met de Japanse consul Sugihara.

Diplomaat Zwartendijk (1896-1976) redde aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in Litouwen het leven van duizenden Poolse Joden door ze te voorzien van een Nederlands visum. Zwartendijk was destijds directeur van Philips in Litouwen en plaatsvervangend consul.

Verzetsheld Jan Zwartendijk krijgt vandaag, postuum, de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in goud. Dat is de oudste en belangrijkste dapperheidsonderscheiding buiten de strijd en is voor het laatst in 1964 toegekend. Demissionair premier Rutte overhandigt de Erepenning vanmiddag aan Zwartendijks kinderen.

Volgens Rob Zwartendijk heeft zijn vader altijd willen weten hoeveel mensen hij had gered. "Hij hoorde maar niks en was bang dat zijn actie mislukt was. Hij was bang dat Joodse vluchtelingen in de Sovjet-Unie alsnog waren omgekomen en hij ze dus de dood in had gejaagd."

In 1976, op de dag dat Jan Zwartendijk begraven werd, kwam de brief van het Holocaust Research Center uit Jeruzalem met het verlossende woord. Hij bleek duizenden levens te hebben gered, waaronder dat van de Poolse Marcel Weijland (96). Hij en zijn familie kregen een visum van Zwartendijk en kwamen via Japan in Australië terecht. Hij heeft zijn leven aan Zwartendijk te danken: "Wij hebben enorm veel geluk gehad. Iedereen met minder geluk heeft het niet overleefd."

Van berisping naar erkenning

De oudere broer van Rob Zwartendijk, zijn vaders naamgenoot Jan, deed onderzoek naar zijn vaders verzetsdaden. Met succes, in 1997 kreeg Zwartendijk erkenning van het Israëlische herdenkingsinstituut Yad Vashem. In 2018 werd in het bijzijn van koning Willem Alexander in Litouwen een monument onthuld en verscheen het boek De Rechtvaardigen van Jan Brokken.