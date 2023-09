Koeman en Jonker bezoeken G-voetballers: 'Hoop dat hij me komt scouten'

Hoe vaak krijg je de kans om je in de kijker te spelen van de bondscoach van Oranje? De G-voetballers kregen woensdag in Barendrecht die unieke mogelijkheid. Daar werd woensdagavond namelijk dertig jaar G-voetbal gevierd. Bij BVV Barendrecht verzamelen woensdagavond voetballers die voor één avondje mogen uitkomen voor ADO Den Haag, Feyenoord of Oranje. Elk team wordt gecoacht door trainers uit het betaald voetbal. Barendrecht is overigens niet de enige locatie. Het G-voetbal wordt gevierd met verschillende toernooien op meerdere plekken in Nederland. "Ik heb er ontzettend veel zin", zegt de rechtsbuiten van ADO Den Haag. "In ons team heeft iedereen een beperking. Het belangrijkste is dat we vandaag ook gewoon lekker mee mogen doen, en samen kunnen voetballen."

Bij dit soort wedstrijden ga je geen kaarten gebruiken, maar dat is ook niet nodig. Scheidsrechter Danny Makkelie over het G-toernooi

Een reservespeler van FC Dordrecht geeft vooraf toe een beetje zenuwachtig te zijn, omdat zijn neef vanaf de tribunes zal toekijken. Als hij hoort dat bondscoach Ronald Koeman ook komt kijken, ziet hij dat vooral als een kans om indruk te maken. "Dat wist ik niet, mooi zeg. Ik hoop dat hij me komt scouten." Wie weet. Als Koeman aankomt in Barendrecht is hij eerst vooral druk met op de foto gaan en handtekeningen uitdelen. Wanneer hij de media tussendoor even te woord staat, zegt de bondscoach het 'superbelangrijk en leuk' te vinden om op het G-voetbaltoernooi aanwezig te zijn. "Ik ben hier eerder geweest als hoofdcoach van Ajax en Feyenoord, in mijn vorige periode als bondscoach en nu weer. De KNVB support dat iedereen moet kunnen voetballen. Je ziet dat de mannen en vrouwen, jong en oud, allemaal met een beperking zoveel plezier uit het toernooi halen en dat werkt aanstekelijk. Daar doe je het voor." Ook in Amsterdam werd er gespeeld en opende bondscoach Andries Jonker het toernooi:

Op de vraag of hij het Oranje G-team in Barendrecht een spelsysteem van 5-3-2 of 4-3-3 zou adviseren, antwoordt hij hard lachend: "Maakt niet uit, als je maar wint. Nogmaals, er zijn meerdere systemen om tot succes te komen en de Hollandse school is niet altijd meer de beste." Welk systeem er nou precies gespeeld wordt door G-Oranje laten we in het midden. Als Koeman het toernooi heeft afgetrapt, wordt in ieder geval duidelijk dat alle spelers er volledig voor gaan. Het geschreeuw klinkt over de velden, voor elke bal wordt gestreden. Makkelie trekt geen kaarten Voor scheidsrechter Danny Makkelie, die een aantal wedstrijden fluit, is het extra goed opletten. "Iedereen is superfanatiek. Soms zit er wel eens een overtreding bij waarvan je denkt: zo, daar doet het betaald voetbal niet onder voor. Maar daarna helpen ze elkaar weer overeind en zit er een glimlach op het gezicht. Je ziet het enthousiasme ervan afstralen en dat is fantastisch om te zien." Aangepast voetbal betekent ook aangepast fluiten. Zo spelen de voetballers op halve velden en bestaat er even geen buitenspel. "Tuurlijk, je past je fluiten een beetje aan. Bij dit soort wedstrijden ga je geen kaarten gebruiken, maar dat is ook niet nodig hoor."