Economie zwak en inflatie hoog: wat doe je dan met de rente?

Gaan we de rente wel of niet verder verhogen? Een lastige vraag waar de Europese Centrale Bank (ECB) en centrale bankiers van de twintig eurolanden in Frankfurt al twee dagen over discussiëren.

Vanmiddag maakt de ECB bekend wat het wordt: blijft de rente 3,75 procent of wordt die verhoogd naar 4 procent?

Als de ECB kiest voor een rentestap opwaarts, schrijft de centrale bank geschiedenis. Een tiende renteverhoging op rij in iets meer dan een jaar tijd zou een unicum zijn. Niet eerder ging de rente zo snel zo omhoog. En dat allemaal in de strijd tegen de hardnekkige en ongekend hoge inflatie.

Er pleit van alles voor, maar ook van alles tegen weer een rentestap. Onder bankiers en economen zijn de meningen verdeeld en veranderen de gedachten regelmatig, onder het mom van voortschrijdend inzicht.

Een hoop drukte om een kwart procentpuntje, zou je denken, maar in de wereld van grote investeringen, kredieten, hypotheken en spaarrente maakt een renteverhoging veel uit.

Sommige partijen pleiten nu toch voor een nieuwe verhoging, maar dat zou dan de laatste moeten zijn. Andere experts geven de voorkeur aan nu een pas op de plaats maken met de rente, dus geen verhoging, en desnoods in oktober bij de volgende ECB-vergadering een stapje opwaarts, mocht dat nodig zijn.

Rentewapen

De vraag is of hogere rente werkt. Het rentewapen is bedoeld om de inflatie neer te sabelen, maar na negen renteverhogingen op rij is de economie nog altijd niet waar de ECB die wil hebben. De inflatie blijft hardnekkig te hoog. Het idee dat consumenten en bedrijven minder uitgeven bij een hogere rente, waarop de vraag en dus de prijzen (en de inflatie) dalen, lijkt niet meer op te gaan.

De inwerking en doorwerking van de rente op de inflatie kent een relatief lange remweg, tussen remmen en stilstaan ligt al gauw meer dan jaar. Het duurt even voordat een hogere rente bij bedrijven en consumenten aankomt. Die rente bereikt ook niet iedereen tegelijkertijd. Ondertussen loopt de vraag naar leningen, kredieten en investeringen terug, zowel bij bedrijven als consumenten.