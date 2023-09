Wekdienst 14/9: Rentebesluit ECB • Laatste weerbericht Gerrit Hiemstra

Eerst het weer: Op veel plekken start de ochtend fris met 7 tot 10 graden. Later vandaag gaat de dag de zon schijnen, maar er zijn ook wat wolken. Het wordt zo'n 21 graden.

In een bos bij Winterswijk heeft de milieupolitie een opvallende vondst gedaan: zonder vergunning waren er bomen gekapt, een vijver gegraven en een weg aangelegd. "Het lijkt erop dat iemand een privérecreatiepark wilde aanleggen", zegt een milieuagent.

Het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot in Sevastopol werd onder meer getroffen door kruisraketten. Op Telegram zegt de Russische minister van Defensie dat de luchtafweer zeven kruisraketten en drie zeedrones heeft neergehaald. Die informatie kan niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Een groot deel van het bos is verbouwd, zegt de agent. De illegale werkzaamheden waren niet zonder gevaar. De vijver is zeker 5 meter diep met steile randen. "Als je daarin valt, kom je er niet meer uit." De boosdoener is nog niet achterhaald, maar kan een boete tot 90.000 euro krijgen.

