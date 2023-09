Twee gewonden bij schietpartij in Groningen, dader voortvluchtig

Bij een schietpartij in het centrum van Groningen zijn twee gewonden gevallen. De politie is op zoek naar in ieder geval één dader, die er na het incident vandoor is gegaan.

Het incident gebeurde rond 03.00 uur in de Poelestraat, die langs de Grote Markt loopt in het centrum. Er is meerdere keren geschoten. Over de toedracht is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht.

De omgeving van de schietpartij is afgezet. De politie spreekt met getuigen en kijkt of er camerabeelden zijn van het incident.

Het incident vond plaats in de buurt van het uit uitgaanscentrum: