Poging om in Groenland vastgelopen cruiseschip vlot te trekken mislukt

Een poging om het vastgelopen cruiseschip voor de kust van Groenland vlot te trekken met een vissersschip, is mislukt. Dat zeggen de Deense strijdkrachten.

Het cruiseschip met 206 mensen aan boord liep maandag vast in een fjord in het oosten van Groenland. De 104 meter lange Ocean Explorer bevindt zich in de buurt van het Alpefjord, in het Nationaal Park Noordoost-Groenland, op zo'n 1400 kilometer van de hoofdstad Nuuk.

Met het vissersschip werd geprobeerd het schip los te trekken tijdens hoogtij, maar dat lukte niet. Een eerste poging om bij hoogtij los te komen mislukte dinsdag.